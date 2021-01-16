Осиашвили: Грачевский растил «Ералаш», как своего ребёнка

https://static.news.ru/photo/34d3617e-58af-11eb-be7b-fa163e074e61_660.jpg Симон Осиашвили Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссёр Борис Грачевский вырастил тележурнал «Ералаш», как своего ребёнка. Покойный очень любил детей, внёс большой вклад в развитие культуры, рассказал поэт Симон Осиашвили во время церемонии прощания с артистом 17 января 2021 года. Мероприятие проходит в московском Доме кино.

Гроб с телом почившего установлен на сцене в окружении букетов цветов и венков. Проститься с Грачевским пришли десятки людей, среди них как поклонники его творчества, так и друзья и коллеги. В частности, приехали в Дом кино актёр Станислав Садальский и телеведущая Елена Малышева.

Борис Грачевский скончался 14 января в больнице. У него был диагностирован коронавирус. Поначалу режиссёр с иронией относился к этому, но ему постепенно становилось хуже. В итоге его ввели в медикаментозную кому, из которой он уже не вышел. Артисту был 71 год. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Мы с Борей дружили 35 лет, с 1985 года, когда я писал песни для тогда большого фильма «Что такое „Ералаш“». Не буду говорить о том, что мы с ним просто подружились уже по-человечески, когда у меня были сложные моменты в жизни, он мне помогал... Боря очень любил детей, у него их своих четверо, но у него есть один ещё важный ребёнок в его жизни — это «Ералаш», которого он вырастил, — цитирует литератора РИА Новости.

Ведёт церемонию друг Грачевского — артист Владимир Долинский. По его словам, смерть режиссёра стала одним из самых чёрных событий в его жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик считает, что Грачевский подхватил коронавирус, когда поехал делать компьютерную томографию лёгких. До этого несколько недель худрук «Ералаша» плохо себя чувствовал, но у него была только высокая температура.