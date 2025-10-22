Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 04:47

Осетинский фыдджин с мясом: тесто на кефире и сочная начинка. Удивляем гостей без лишних хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю фыдджин, потому что этот пирог стал для меня воплощением гостеприимства и душевной кухни. Когда впервые попробовал его в гостях у друга из Осетии, был поражен, как простое тесто на кефире и рубленое мясо могут создать такой насыщенный вкус. Теперь это мой главный аргумент в спорах о том, каким должен быть идеальный мясной пирог — тонкое тесто, сочная начинка и никаких компромиссов. Особенно когда нужно накормить компанию друзей чем-то по-настоящему впечатляющим.

Готовлю так: замешиваю тесто из 500 г муки, стакана кефира, соли и соды — оно должно быть эластичным, но не липким. Для начинки рублю 500 г говядины ножом, смешиваю с двумя измельченными луковицами, чесноком и специями. Раскатываю две лепешки, между ними распределяю мясную начинку, оставляя в центре отверстие для пара. Выпекаю при 180 °C 40 минут, а за 10 минут до готовности вливаю в отверстие 50 мл горячего бульона — это делает мясо невероятно сочным. Подаю сразу из духовки, разрезая на треугольники, как это принято на Кавказе.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

