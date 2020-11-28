Осадки ожидаются в Москве в последний день осени

Облачная погода с небольшими осадками ждёт москвичей 30 ноября, сообщили в Гидрометцентре.
Днём воздух в городе прогреется до +1... +3 градусов, к ночи на 1 декабря температура воздуха опустится на градус ниже нуля. Возможны снег и гололедица.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/c и порывами до 15 м/с. Атмосферное давление
Стемнеет в столице в 16:02.
Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 30 ноября
По прогнозу Гидрометцентра, похолодание должно начаться уже со следующей недели, однако настоящей зимы в первые дни декабря жителям Центральной России ждать не стоит. Кроме того, этой зимой, как считают синоптики, будет теплее, чем обычно, писал NEWS.ru.