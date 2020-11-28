16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Осадки ожидаются в Москве в последний день осени

07:38, 30 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода с небольшими осадками ждёт москвичей 30 ноября, сообщили в Гидрометцентре.

Днём воздух в городе прогреется до +1... +3 градусов, к ночи на 1 декабря температура воздуха опустится на градус ниже нуля. Возможны снег и гололедица.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/c и порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

Стемнеет в столице в 16:02.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 30 ноября выдалось в 1998 году, — минус 21,1 градуса. Самым тёплым последний день осени был в 1974 году, когда воздух прогрелся почти до 6 градусов выше нуля, информирует Метеобюро.

По прогнозу Гидрометцентра, похолодание должно начаться уже со следующей недели, однако настоящей зимы в первые дни декабря жителям Центральной России ждать не стоит. Кроме того, этой зимой, как считают синоптики, будет теплее, чем обычно, писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео