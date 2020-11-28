Осадки ожидаются в Москве в последний день осени

https://static.news.ru/photo/d105cee8-32c5-11eb-8e6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода с небольшими осадками ждёт москвичей 30 ноября, сообщили в Гидрометцентре.

Днём воздух в городе прогреется до +1... +3 градусов, к ночи на 1 декабря температура воздуха опустится на градус ниже нуля. Возможны снег и гололедица.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/c и порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

Стемнеет в столице в 16:02.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 30 ноября выдалось в 1998 году, — минус 21,1 градуса. Самым тёплым последний день осени был в 1974 году, когда воздух прогрелся почти до 6 градусов выше нуля, информирует Метеобюро.

По прогнозу Гидрометцентра, похолодание должно начаться уже со следующей недели, однако настоящей зимы в первые дни декабря жителям Центральной России ждать не стоит. Кроме того, этой зимой, как считают синоптики, будет теплее, чем обычно, писал NEWS.ru.