Ортопед назвал причины роста «косточек» на ногах Ортопед Бельхамиди назвал артрит и подагру возможными причинами роста «косточек» на ногах

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Одним из самых распространенных изменений формы стопы является появление так называемых косточек, или вальгусная деформация первого пальца, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди. Как отметил медик, у возникновения этой деформации есть ряд причин, в том числе плоскостопие, ревматоидный артрит или подагра.

Обычно Hallux valgus развивается на фоне поперечного плоскостопия и чаще всего у женщин, поскольку это заболевание связано с гормональной перестройкой. Есть три периода, когда может усилиться образование и рост «косточек»: пубертатный, беременность и постменопауза, — рассказал специалист.

Кроме того, по его словам, образование «костных шишек» на кистях рук и на стопах характерно при ревматоидном артрите, когда происходит разрушение мелких суставов, их деформация с образованием узелков Гебердена и Бушара — костных разрастаний на фалангах пальцев. Также причиной роста «косточек» может быть подагра — накопление кристаллов мочевой кислоты в суставах, что увеличивает их в объеме. Как подчеркнул эксперт, это зачастую связано с наследственностью, нарушением обмена веществ, чрезмерным употреблением алкоголя или болезнями почек.

Вальгусная деформация стоп также является «профессиональным» заболеванием людей, занимающихся балетом, художественной гимнастикой или фигурным катанием, добавил ортопед.

По его словам, чтобы стопы были здоровыми и красивыми, нужен ответственный подход к выбору обуви, необходимо минимизировать использование каблуков либо обуви с нефиксируемой нестабильной подошвой — вьетнамок и угги. Кроме того, для профилактики вальгусной деформации большого пальца стопы можно использовать индивидуальные ортопедические стельки, резюмировал Бельхамиди.

Ранее травматолог-ортопед Владислав Лысиков рассказал, что плоскостопие у ребенка можно выявить по состоянию кожных покровов стоп. Об отклонениях могут свидетельствовать натоптыши или ссадины на внутренних участках.