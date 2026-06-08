Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 18:53

Орхидея оживает на глазах: старый способ с молоком, о котором спорят цветоводы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Орхидеи часто капризничают, и даже опытные цветоводы ищут способы сделать листья чище и ярче. Один из популярных домашних методов — протирание молоком. Но у него есть как плюсы, так и неприятные последствия.

Считается, что молоко помогает убрать пыль и придает листьям легкий блеск благодаря жирам и белкам. Но на практике оно может оставлять липкий налет, который привлекает насекомых и провоцирует болезни.

Если все же использовать этот способ, молоко обязательно разводят водой 1:1. Листья аккуратно протирают мягкой тканью, а затем обязательно смывают остатки чистой водой, иначе появится налет и риск гнили.

Более безопасный вариант — обычная вода с каплей мягкого мыла или специальные средства для орхидей. Они очищают листья без риска для растения и не забивают устьица.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после аккуратного ухода листья стали выглядеть свежее, но только при обязательном смывании раствора. Еще один совет — не ставьте орхидею под прямое солнце после обработки, чтобы избежать ожогов на влажных листьях.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще четырех сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Проверено редакцией
Общество
советы
орхидеи
цветы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, к чему приводят игры с огнем и тополиным пухом
«Простой»: россиянам напомнили о праве на сокращенный рабочий день в жару
Голые в спортзале: тренер избежал срока по статье о педофилии
На выборах в Армении зафиксированы системные нарушения
Депутаты и кабмин европейской страны урезали себе зарплаты
Новак потребовал выработать шаги для снабжения страны бензином
Самолеты продолжат летать в ОАЭ с ограничениями
Работник коммунальных служб погиб при атаке ВСУ на ЛНР
Угрожал убить маму и кошку: отчим три года насиловал падчерицу
Китаец 10 лет судился за квартиру на несуществующем этаже и победил
Пашинян выиграл выборы честно? Что не так с демократией в Армении
Стало известно, что будут производить под брендом «Сиксэвэн»
Черный дым окутал район Петербурга
Роботы вместо рутины: как работает самый прогрессивный РЦ «Пятёрочки»
Байрамов: для подписания соглашения с Арменией нужно уладить ряд вопросов
Швыдкой раскрыл свое отношение к маркировке 18+ для фильмов об СВО
«Телевизор — это показатель»: Маргулис о перезапуске «Фабрики звезд»
Пашиняна уличили в угрозах оппозиции
Пять женщин попали в больницу после атаки ВСУ на Белгородскую область
Оппоненты Пашиняна решили оспорить результаты выборов
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.