Орхидея оживает на глазах: старый способ с молоком, о котором спорят цветоводы

Орхидеи часто капризничают, и даже опытные цветоводы ищут способы сделать листья чище и ярче. Один из популярных домашних методов — протирание молоком. Но у него есть как плюсы, так и неприятные последствия.

Считается, что молоко помогает убрать пыль и придает листьям легкий блеск благодаря жирам и белкам. Но на практике оно может оставлять липкий налет, который привлекает насекомых и провоцирует болезни.

Если все же использовать этот способ, молоко обязательно разводят водой 1:1. Листья аккуратно протирают мягкой тканью, а затем обязательно смывают остатки чистой водой, иначе появится налет и риск гнили.

Более безопасный вариант — обычная вода с каплей мягкого мыла или специальные средства для орхидей. Они очищают листья без риска для растения и не забивают устьица.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после аккуратного ухода листья стали выглядеть свежее, но только при обязательном смывании раствора. Еще один совет — не ставьте орхидею под прямое солнце после обработки, чтобы избежать ожогов на влажных листьях.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще четырех сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.