https://static.news.ru/photo/1cde3a1a-ced8-11e9-8545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе.

По его мнению, для реализации данной инициативы необходимо повышение доходов населения и производительности труда.

Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырёхдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, — цитирует ТАСС слова министра.

Ранее член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов направил министру труда Максиму Топилину обращение, в котором предложил провести общефедеральный референдум о четырёхдневке. До этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что такой переход возможен, но не «сию секунду».

Как писал News.ru, свыше половины россиян одобрили переход на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Преимущественно это молодёжь 18–30 лет (74%), свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).