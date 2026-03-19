Опускаю яйца в раствор — через 15 минут на столе нежные «лазуриты», горят ярче сапфира и без химии

Беру краснокочанную капусту, уксус и соль — и варю яйца в фиолетовом отваре, который превращает скорлупу в драгоценные сапфиры.

Получается обалденная красота: яйца насыщенного сапфирового цвета с легким глянцевым блеском, которые выглядят нарядно и необычно, словно драгоценные камни на пасхальном столе. Никакой химии, только природная магия и доступные продукты.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан краснокочанной капусты, яйца с белой скорлупой, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки уксуса. Капусту нашинкуйте, залейте водой, добавьте уксус и соль.

Сразу выложите яйца в кастрюлю и варите интенсивно 10–15 минут. Затем выключите огонь и дайте яйцам полностью остыть в отваре. Готовые яйца вытрите насухо и для блеска слегка смажьте растительным маслом.

