19 марта 2026 в 08:45

Опускаю яйца в раствор — через 15 минут на столе нежные «лазуриты», горят ярче сапфира и без химии

Беру краснокочанную капусту, уксус и соль — и варю яйца в фиолетовом отваре, который превращает скорлупу в драгоценные сапфиры.

Получается обалденная красота: яйца насыщенного сапфирового цвета с легким глянцевым блеском, которые выглядят нарядно и необычно, словно драгоценные камни на пасхальном столе. Никакой химии, только природная магия и доступные продукты.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан краснокочанной капусты, яйца с белой скорлупой, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки уксуса. Капусту нашинкуйте, залейте водой, добавьте уксус и соль.

Сразу выложите яйца в кастрюлю и варите интенсивно 10–15 минут. Затем выключите огонь и дайте яйцам полностью остыть в отваре. Готовые яйца вытрите насухо и для блеска слегка смажьте растительным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 19 марта: что там происходит сейчас, сводка
В Брянске раскрыли, сколько домов повреждено из-за атаки ВСУ 10 марта
В Сети появились кадры задержания пяти террористов
Раскрыта новая схема мошенничества с загранпаспортами
«Переломный момент»: Дмитриев оценил ситуацию на Ближнем Востоке
«ЕС станет примером»: Дмитриев объявил о режиме выживания без энергии РФ
Более 10 стран Ближнего Востока обратились к Ирану из-за мощных атак КСИР
Раскрыта цель теракта против главы совета депутатов Новой Каховки
В Таиланде выбрали президента
Овчинский: новый дом по реновации построят на Павловской улице
В Госдуме предложили сохранять участникам СВО неиспользованные отпуска
Кувейтский НПЗ загорелся после удара БПЛА
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив кредиту ЕС на €90 млрд
В СПЧ раскрыли, каким будет следующее прошение о помиловании для Путина
Боррель объяснил, почему война на Ближнем Востоке застала ЕС врасплох
Глава Новосибирской области раскрыл, где появились очаги болезни животных
Что известно о гибели людей при пожаре в кафе
В Евросоюзе экстренно поменяли тему грядущего саммита
В Китае раскрыли, какой «подарок» Путин получил от США
Россиян предупредили о скором подорожании одной популярной продукции
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

