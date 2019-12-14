В Сети появились фото с корпоратива МИДа. На банкете с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и официальным представителем министерства Марией Захаровой присутствовали многие известные российские журналисты и политологи.
Отметили приближающийся Новый год в МИД России — душевно и с приятными людьми, — подписал фото журналист «Коммерсанта» Максим Юсин в Facebook.
На снимках можно увидеть спецкора «КП» Дарью Асламову, главреда РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского, журналиста телеканала «Россия 1» Сергея Брилёва, главреда RT Маргариту Симоньян, ведущих Первого канала Анатолия Кузичева и Екатерину Стриженову.
Как писал NEWS.ru, специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство работающих россиян готовы променять новогодний корпоратив на получение премии. Денежный эквивалент вечеринки определяется примерно в 4,7 тыс. рублей. Опрос показал, что при наличии выбора (корпоратив или премия) 74% респондентов выбрали бы премию. Чаще всего такие предпочтения высказывают молодые сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет. Также премию выбирают те, чья заработная плата меньше 30 тысяч рублей в месяц.
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