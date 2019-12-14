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Фонд борьбы с коррупцией просит об исключении организации из реестра иностранных агентов. Запрос представители ФБК уже отправили в Главное управление Министерства юстиции в Москве.

В фонде подчёркивают, что организация на данный момент полностью отказалась от зарубежного финансирования. Кроме того, все полученные деньги ФБК вернул иностранным источникам. Как следует из реестра Генпрокуратуры, управление Минюста уже...