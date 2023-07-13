Опубликовано видео с признанием подозреваемого в убийстве Ржицкого

Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором 64-летний Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, дает признательные показания. Следствие ходатайствует о его аресте.

На видео мужчина говорит, что раскаивается в содеянном, и подписывает бумаги.

Ржицкого застрелили утром 10 июля недалеко от спорткомплекса «Олимп». Киллер несколько раз выстрелил в военного, от полученных ранений тот скончался на месте. По данным Telegram-канала SHOT, он был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки «Краснодар», украинские СМИ приписывали ему ракетный обстрел Винницы в июле 2022 года.

11 июля в качестве подозреваемого задержали Денисенко. У него обнаружили пистолет с глушителем. Сообщалось, что он возглавлял клуб каратэ «Скиф», собиравший средства для ВСУ. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал безосновательными заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР МОУ может быть причастно к убийству Ржицкого.