Опубликовано видео депортации десятков мигрантов-киргизов из Москвы

В понедельник через московский аэропорт Домодедово депортировали группу иностранных граждан из Киргизии, которые нарушили российское законодательство. Кадры процесса опубликовали на своём Telegram-канале РИА Новости.

Люди до этого находились в Центре временного содержания иностранных граждан. Один из депортируемых заявил, что не совсем понимает, за что изначально был арестован.

Честно говоря, я даже не знаю в чём виноват. Я ничего не нарушил. Я ехал на своей машине, увидел, там толпа собралась. Ну как толпа, человек восемь. Соответственно, дорога была перекрыта, машины там, такси. Я остановился выяснить, узнать, в чём дело. Сразу после этого на место приехала полиция меня задержали, — поделился молодой человек.

Известно, что гражданина Киргизии депортировали по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство».

Ранее стало известно, что продюсеру группы Rammstein грозит депортация после того, как на него завели административное дело. Лидер группы Тилль Линдеманн и его продюсер находятся в России, в гостиничном комплексе «Завидово» в Тверской области.