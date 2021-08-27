На продюсера Линдеманна завели дело

На продюсера лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна Анара Рейбанда завели административное дело. Ему грозит депортация. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

На текущий день сам певец и его продюсер находятся в России, в гостиничном комплексе «Завидово» в Тверской области. Ночью к ним пришли сотрудники правоохранительных органов. В результате на Рейбанда составили протокол о нарушении миграционного режима, а самому Линдеманну выписали предписание о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса.

Теперь продюсеру немецкого артиста грозит депортация на родину. Тем не менее ещё не известно, депортируют его в ближайшее время или же позволят задержаться в России. Дело в том, что сам Линдеманн должен выступить на фестивале в Тверской области вместе с группой «Би-2».

Ранее сообщалось, что к лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, пришли сотрудники полиции. В Сети также появились фото визита правоохранителей. В кадре видно, что сотрудники полиции беседуют с артистом прямо в номере отеля.