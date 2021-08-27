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На продюсера Линдеманна завели дело

13:35, 28 августа 2021
На продюсера Линдеманна завели дело Тилль Линдеманн Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press
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На продюсера лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна Анара Рейбанда завели административное дело. Ему грозит депортация. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

На текущий день сам певец и его продюсер находятся в России, в гостиничном комплексе «Завидово» в Тверской области. Ночью к ним пришли сотрудники правоохранительных органов. В результате на Рейбанда составили протокол о нарушении миграционного режима, а самому Линдеманну выписали предписание о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса.

Теперь продюсеру немецкого артиста грозит депортация на родину. Тем не менее ещё не известно, депортируют его в ближайшее время или же позволят задержаться в России. Дело в том, что сам Линдеманн должен выступить на фестивале в Тверской области вместе с группой «Би-2».

Ранее сообщалось, что к лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, пришли сотрудники полиции. В Сети также появились фото визита правоохранителей. В кадре видно, что сотрудники полиции беседуют с артистом прямо в номере отеля.

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