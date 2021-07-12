К приехавшему в Россию Тиллю Линдеманну пришла полиция

К лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, пришли сотрудники полиции. На текущий день певец разместился в гостинице в Завидово под Тверью. Об этом пишет RT в своём Telegram-канале.

В Сети также появились фото визита полиции. В кадре видно, что сотрудники правоохранительных органов беседуют с артистом прямо в номере отеля. Причина их прихода пока неизвестна. Также не поступало никакой официальной информации по поводу произошедшего.

Тем не менее, как уточняет Baza, ночью силовики провели у солиста следственные мероприятия. По их итогам был задержан один из представителей Rammstein — после конфликта с представителями силовых структур.

В ближайшие дни Линдеманн должен был выступить на мероприятии в Твери. Тем не менее неизвестно, состоится ли выступление певца после визита полиции.

Ранее сообщалось, что Линдеманн станет хедлайнером московского Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».