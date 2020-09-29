Опрос: работодателей в России интересуют негативные отзывы о себе

https://static.news.ru/photo/8c1f5b32-02e1-11eb-b311-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Негативные отзывы являются интересным предметом для работы, считают треть российских компаний, свидетельствует опрос, проведённый сервисом по поиску вакансий «Работа.ру».

Работодатели заявили, что больше всего им нравится получать оценки об условиях труда и зарплате. А вот мнение сотрудника о перспективах продвижения по карьерной лестнице, напротив, не интересует работодателей, сообщает ТАСС.

Опрос среди компаний, набирающих себе сотрудников, проводился среди более чем 3,5 тысячи человек. В итоге оказалось, что 35% работодателей хотят иметь дело не только с позитивными, но и с негативными откликами. При этом 74% компаний внимательно отслеживают отзывы о себе и о конкурентах.

Что же касается сотрудников, то 54% из них предпочли бы заранее знать об условиях труда и рабочем графике. Для 44% важным является расстояние в пути от дома, 38% хотят работать в надёжной компании, а 31% хотели бы получить возможность обучения и продвижения.

Как сообщал NEWS.ru, в России в августе 2020 года уровень безработицы вырос на 0,2 процентного пункта (п. п.), по сравнению с июльскими показателями, и достиг 6,6%.

Тем не менее глава Минфина России Антон Силуанов поспешил сделать очередное обнадёживающее заявление. Он отметил, что безработица в России приближается к докоронавирусным трендам, а потребительский спрос постепенно восстанавливается.