Опрос: Путину доверяют 70% россиян

Результаты опроса ВЦИОМа свидетельствуют о том, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 70% россиян.
В целом деятельность президента одобряют 66% респондентов, 25% придерживаются противоположного мнения, 9% затруднились ответить. Путину не доверяют 27% опрошенных, 3% затруднились с ответом. Опрос был проведён 25 июня. В нём принимали участие россияне не младше 18 лет.
В мае 2020 года издание Bloomberg опубликовало сниженный рейтинг российского лидера, сославшись на ВЦИОМ. Журналисты заявили, что это связано с распространением коронавирусной инфекции в России. Оказалось, что Bloomberg отразил позицию тех россиян, которые назвали Путина одним из политиков, кому они доверяют. Об этом заявили во ВЦИОМе. По данным опроса социологов, в мае работу Путина на посту главы государства позитивно отметили 63% россиян.
NEWS.ru писал, что Кремль не доверяет опросам Левада-Центра о рейтингах Путина. В мае социологи опубликовали данные, по которым рейтинг российского лидера снизился на несколько процентных пунктов в сравнении с мартом 2020 года. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существуют другие рейтинги, которые демонстрируют иную картину.
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