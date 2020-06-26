Опрос: Путину доверяют 70% россиян

https://static.news.ru/photo/003e2f9e-b7b4-11ea-bbbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Результаты опроса ВЦИОМа свидетельствуют о том, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 70% россиян.

В целом деятельность президента одобряют 66% респондентов, 25% придерживаются противоположного мнения, 9% затруднились ответить. Путину не доверяют 27% опрошенных, 3% затруднились с ответом. Опрос был проведён 25 июня. В нём принимали участие россияне не младше 18 лет.

В мае 2020 года издание Bloomberg опубликовало сниженный рейтинг российского лидера, сославшись на ВЦИОМ. Журналисты заявили, что это связано с распространением коронавирусной инфекции в России. Оказалось, что Bloomberg отразил позицию тех россиян, которые назвали Путина одним из политиков, кому они доверяют. Об этом заявили во ВЦИОМе. По данным опроса социологов, в мае работу Путина на посту главы государства позитивно отметили 63% россиян.

NEWS.ru писал, что Кремль не доверяет опросам Левада-Центра о рейтингах Путина. В мае социологи опубликовали данные, по которым рейтинг российского лидера снизился на несколько процентных пунктов в сравнении с мартом 2020 года. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существуют другие рейтинги, которые демонстрируют иную картину.