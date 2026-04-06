Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов

Шесть из 10 россиян (61%) считают, что нужно не заимствовать иностранные слова в русский язык, а вводить свои термины, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ. Более четверти респондентов (28%) придерживаются противоположного мнения.

Порядка половины опрошенных (48%) вообще не используют иностранные слова в повседневной жизни, тогда как 28% делают это каждый день. Что касается отношения к злоупотреблению заимствованиями, 12% россиян признались, что их это раздражает, а 48% относятся к этому спокойно, указано в результатах исследования.

Шесть из 10 респондентов (61%) положительно относятся к закону о вывесках на русском языке. Большая часть опрошенных (67%) не употребляют в речи давно вышедшие из оборота слова, однако 14% стали использовать обращения «сударь» и «сударыня».

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 7 марта среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее социолог генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что россиян больше всего волнуют проблемы, которые непосредственно их касаются. По его словам, речь в первую очередь идет о доме, семье и работе.