Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 09:59

Опрос показал, коробки каких брендов россияне никогда не выбрасывают

РБК: 77% россиян не выбрасывают коробки от техники Apple

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Большинство жителей России (77%) не выбрасывают коробки от техники Apple, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса. Кроме того, 65% россиян хранят упаковки от вещей Gucci, 57% — Chanel, 49% — Yves Saint Laurent и 41% — Louis Vuitton. Опрос проводился с 22 по 29 января среди более 2 тыс. совершеннолетних граждан.

Уточняется, что 53% респондентов не выбрасывают пакеты «на всякий случай». Еще 46% россиян хранят дома коробки от обуви, 42% — подарочные коробки, а 41% берегут чеки. При этом только 12% опрошенных признались, что сразу выкидывают упаковку от покупок.

Среди тех, кто не выбрасывает упаковку, 46% складируют в ней другие вещи. Еще 35% россиян ценят статусность. Кроме того, 48% хранят дома пакет с пакетами. Также 34% граждан застали такое явление в детстве.

Ранее опрос показал, что 60% россиян считают себя счастливыми. Исследование показало, что наиболее счастливыми оказались жители Сибири. Еще 34% опрошенных заявили, что не могут назвать себя счастливыми людьми, а 6% выбрали вариант «другое», отметив, что вопрос является слишком сложным для однозначного ответа.

Россия
россияне
опросы
исследования
коробки
упаковки
бренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 14 февраля: войска зажали в тиски, Купянск
Поставки вина из ЕС в Россию рухнули до минимума
«Недобросовестная конкуренция»: посол обрушился на США за вытеснение России
Рубио нашел корень разногласий США с Европой
Назван ущерб в деле о хищении у «Калашникова»
Испанский беженец рассказал о непреодолимой тяге европейцев к России
«Косить бесполезно»: биолог раскрыла главную опасность клена и борщевика
Британия и страны ЕС обсудили стратегию в отношении «теневого флота»
Роспотребнадзор устранил «онлайн-угрозу» здоровью россиян
Два тела нашли в тульской квартире
«Герани» выключили свет в Николаеве: удары по Украине 14 февраля
Россиян начали вынуждать отказываться от гражданства ради выживания
Эксперт раскрыл, почему школа не может требовать деньги с родителей
В Госдуме назвали роль Киева в переговорах о мирном урегулировании
«Бесполезно надеяться»: на Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
Названы регионы России, куда на следующей неделе придет потепление
Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией, Мадуро и мигрантами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 февраля: где сбои в РФ
Названа причина взрывного роста цена на капибар в России
Победителя «Танцев со звездами» выпустили из СИЗО
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.