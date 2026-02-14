Опрос показал, коробки каких брендов россияне никогда не выбрасывают РБК: 77% россиян не выбрасывают коробки от техники Apple

Большинство жителей России (77%) не выбрасывают коробки от техники Apple, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса. Кроме того, 65% россиян хранят упаковки от вещей Gucci, 57% — Chanel, 49% — Yves Saint Laurent и 41% — Louis Vuitton. Опрос проводился с 22 по 29 января среди более 2 тыс. совершеннолетних граждан.

Уточняется, что 53% респондентов не выбрасывают пакеты «на всякий случай». Еще 46% россиян хранят дома коробки от обуви, 42% — подарочные коробки, а 41% берегут чеки. При этом только 12% опрошенных признались, что сразу выкидывают упаковку от покупок.

Среди тех, кто не выбрасывает упаковку, 46% складируют в ней другие вещи. Еще 35% россиян ценят статусность. Кроме того, 48% хранят дома пакет с пакетами. Также 34% граждан застали такое явление в детстве.

