Стало известно, сколько россиян планируют работать после выхода на пенсию

Более половины граждан России планирует работать или подрабатывать после выхода на пенсию. Информация эта появилась в результате опроса, проведённого порталом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, сообщает РБК. 40% опрошенных заявили о своей готовности работать, пока хватит сил. Число подобных ответов выросло на 22% по сравнению с прошлым годом.

Собираются работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста 61% россиян. 27% респондентов после выхода на пенсию собираются посвятить себя заботам о семье, а 23% опрошенных хотели бы тратить время только на себя, — говорится в исследовании.

Таким образом, количество желающих трудиться после достижения пенсионного возраста выросло на 22% по сравнению с 2020 годом — тогда оно составляло 39%.

Самое большое желание работать на пенсии высказали специалисты, занятые в промышленности (69%), меньше всего — маркетологи (48%). 37% опрошенным хотелось бы сохранить свою специальность после выхода на пенсию. Изменить сферу деятельности планируют 32% работников транспорта и логистики, 29% специалистов в сфере образования, 27% финансистов и 26% представителей рабочих специальностей.

Наслаждаться свободой от работы на пенсии хотят только 23% участников исследования. Большинство респондентов после выхода на пенсию хотели бы получать более 100 тыс. рублей в месяц. К ним относятся маркетологи, финансисты и сотрудники IT-сферы.

В опросе приняли участие более 6 тысяч экономически активных жителей России старше 18 лет, представители восьми отраслей.

Ранее сообщалось о результатах исследования самых значимых профессий. Россияне в их числе назвали работу врачей, учителей и спасателей, о пользе военных заявили лишь 11% опрошенных.