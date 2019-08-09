https://static.news.ru/photo/a02351e8-bcd7-11e9-87bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Организаторы митинга «Вернём себе право на выборы — 3» подали в столичную мэрию заявку на проведение новой акции протеста 17 августа.

По словам главы муниципального округа Якиманка Андрея Морева, требования оппозиционеров не отличаются от предыдущих.

Место — от Страстного до Садового по бульварам, — уточнил он.

Заявка была подана 10 августа, однако в настоящее время мэрия так и не дала комментарий по этому поводу. Помимо Морева среди заявителей указаны муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина.

Также 17 августа в Москве запланирован «Марш сестёр» в поддержку сестер Хачатурян , обвиняемых в убийце своего отца.

Морев отметил, что по участником акций ожидается частичное пересечение, но, по его словам, «история с репрессиями» включает и данный марш, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее канадская журналистка Ева Барлетт заявила, что «никогда не видела таких равнодушных протестующих» как в Москве. Она отметила, что присутствовала не на одном митинге: была и в Вашингтоне, и в Торонто, и в Венесуэле, но такого ещё не видела.