Оппозиционеру Милову вынесли приговор по делу о фейках про армию Оппозиционера Милова приговорили к восьми годам колонии за фейки про армию

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Владимир Милов

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии оппозиционного политика и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его признали виновным в публичном распространении ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ.

Суд признал Милова виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, — сказали в суде.

Поводом для уголовного преследования политика послужил стрим с его участием, опубликованный в марте 2022 года на YouTube. В нем политик говорил о военной операции на Украине. В июле 2023-го в его отношении возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск. Прокурор запрашивал для оппозиционера девять лет лишения свободы.

Ранее бывший муниципальный депутат Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), приговоренный к восьми годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщил, что над ним нависла угроза нового уголовного дела — на этот раз об уклонении от обязанностей иноагента. По его словам, к нему в СИЗО придет сотрудник Роскомнадзора.