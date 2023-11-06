Яшин сообщил об угрозе нового уголовного дела Госцензор РКН отправится в СИЗО к Яшину из-за нового дела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), приговоренный к восьми годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщил, что над ним нависла угроза нового уголовного дела — на этот раз об уклонении от обязанностей иноагента. По его словам, которые приводятся в его Telegram-канале, к нему в СИЗО придет сотрудник Роскомнадзора (РКН).

По словам Яшина, он получил от РКН уведомление о том, что к нему в СИЗО 8 ноября придет государственный цензор для составления протокола о «правонарушении». Политик рассказал, что ведомство приложило к письму скриншоты с примерами его публикаций без иноагентской маркировки. Яшин отметил, что почти все они были посвящены президенту России Владимиру Путину. Оппозиционер полагает, что в ближайшее время на него заведут уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ — «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Яшин заявил, что считает закон об иноагентах «фашистским» и не намерен «добровольно себя клеймить» иноагентской плашкой. Он сравнил практику применения этого закона с обязательством евреев носить одежду с желтыми звездами в нацистской Германии и посоветовал искать «настоящих иноагентов» в Кремле.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что заключенные в России политики Илья Яшин, Алексей Навальный и Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут быть переданы Украине в рамках обмена «гражданскими пленными». По его словам, также он попросит у представителей офиса украинского омбудсмена обсудить с западными партнерами возможность передачи России основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.