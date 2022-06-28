Оппозиционер Яшин обжалует административный арест Муниципальный депутат Илья Яшин 29 июня обжалует административный арест

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Илья Яшин

Муниципальный депутат Илья Яшин обжалует свой арест, об этом он сообщил в Telegram-канале. Яшин подчеркнул, что его апелляцию суд будет рассматривать уже 29 июня. Депутат добавил, что в этот день он отмечает свой день рождения.

Апелляцию на мой арест Мосгорсуд рассмотрит завтра, 29 июня, прямо в день моего рождения. Так весело я ещё не отмечал, — написал Яшин.

28 июня Илью Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции. Сам оппозиционер заявил, что его задержали по политическим мотивам. Решение об аресте принималось в Хамовническом суде Москвы.

Рапорт на политика составил полицейский снайпер Алексей Митрофанкин, утверждавший, что Яшин хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками. Сам оппозиционер сообщил, что сидел на скамейке в парке вместе со своей подругой Ириной Баблоян, когда к нему подбежали трое полицейских и молча увели «в машину с буквой Z на лобовом стекле».

Ранее на Илью Яшина составили четыре административных протокола о дискредитации ВС РФ. Об этом он рассказал 11 мая и предположил, что в перспективе ему может грозить уголовное преследование.