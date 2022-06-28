«Сам удивляюсь, какой я отморозок»: Яшин рассказал, в чем его обвиняют Илью Яшина обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Илья Яшин

Прапорщик Алексей Митрофанкин составил рапорт об оскорблениях со стороны муниципального депутата Красносельского района Москвы, оппозиционного политика Ильи Яшина. Активисту предъявили обвинение в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», о чем он написал в своем Telegram-канале.

Рапорт на меня составил полицейский снайпер Алексей Митрофанкин. Утверждает, что я хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками. Читаю рапорт и сам удивляюсь, какой я, оказывается, отморозок, — написал Яшин.

По словам оппозиционера, ситуация складывалась не так, как написал в рапорте Митрофанкин. Яшин пояснил, что он сидел на скамейке в парке вместе со своей подругой Ирой Баблоян, когда к нему подбежали трое полицейских. После этого правоохранители молча увели Яшина «в машину с буквой Z на лобовом стекле».

Я в отделе, кстати, поинтересовался у Митрофанкина, не мешает ли ему офицерская честь так нагло врать и фабриковать материалы. «Я прапорщик, — ответил он. — Это не офицерская должность», — подытожил Яшин.

Накануне стало известно о задержании оппозиционного политика — полиция отвезла его в ОВД «Лужники». После этого Яшин написал, что едет в Хамовнический суд, и предположил, что его арестуют на 15 суток.