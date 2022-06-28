Илью Яшина приговорили к 15 суткам ареста

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Илья Яшин

Муниципальный депутат Илья Яшин сообщил в своем Telegram-канале, что суд рассмотрел дело об административном правонарушении и приговорил его к 15 суткам административного ареста. Сам Яшин назвал дело против него сфабрикованным и предположил, что ему как независимому депутату пытаются помешать в организации избирательной кампании для участия в муниципальных выборах.

Хамовнический суд только что отправил меня под арест на 15 суток. <...> Я оппозиционный политик. Данное задержание — это способ оказать на меня давление, — написал он.

Яшин также признался, что не удивится, если дело об административном правонарушении перерастет в уголовное.

Накануне стало известно о задержании оппозиционного политика, которого полиция отвезла в ОВД «Лужники». После этого Яшин написал, что едет в Хамовнический суд, и предположил, что его арестуют на 15 суток. Активисту предъявили обвинение в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Рапорт на Яшина составил полицейский снайпер Алексей Митрофанкин, утверждавший, что Яшин хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками. Сам Яшин сообщил, что сидел на скамейке в парке вместе со своей подругой Ириной Баблоян, когда к нему подбежали трое полицейских и молча увели «в машину с буквой Z на лобовом стекле».