На Илью Яшина составили четыре протокола о дискредитации армии

Илья Яшин / Фото CEC Russia/Twitter.comCEC Russia/Twitter.com

На муниципального депутата Красносельского округа Москвы Илью Яшина составили четыре административных протокола о дискредитации ВС РФ. Об этом он написал в Telegram-канале и отметил, что дела будут рассматриваться в Тушинском суде 20 и 25 мая. Яшин также предположил, что в перспективе ему может грозить уголовное преследование.

Полиция составила на меня сразу четыре протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии и воспрепятствование проведению спецоперации). <...> Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе — уголовное преследование, — подчеркнул он.

Муниципальный депутат пояснил, что согласно новому закону о дискредитации ВС РФ, на граждан могут возбуждать уголовные дела за повторное привлечение по данной статье. Он отметил, что не намерен скрываться от суда, а также отказываться от своей позиции.

В конце апреля в Совете депутатов Красносельского района Москвы прошли обыски. Причиной стали следственные действия по отношению к муниципальным депутатам Елене Котеночкиной и Алексею Горинову. Против них заведены уголовное дела за дискредитацию российских военных. Котеночкина уехала из России и сейчас находится в Армении. Горинова арестовали.