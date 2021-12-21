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Опоздали домой: ФСИН потребовала заключить фигурантов дела DOXA под стражу

ФСИН потребовала заключить под стражу фигурантов дела DOXA из-за опоздания домой
12:17, 21 декабря 2021
Опоздали домой: ФСИН потребовала заключить фигурантов дела DOXA под стражу Фото: pixabay.com
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Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заключить под стражу Аллу Гутникову и Владимира Метёлкина по делу DOXA из-за опоздания домой на 18 минут, сообщил «Новой газете» адвокат Гутниковой Дмитрий Захватов. По словам защитника, такое решение принято из-за нарушения запрета на выход из дома с 10:00 до 08:00.

Юрист пояснил, что в день двойной свадьбы, 13 декабря, Гутникова и Метёлкин возвратились домой на 18 минут позже — не в 10:00, а в 10:18.

Один [нарушил меру пресечения] на 15 минут, другой — на 18 минут, — сказал Захватов.

Теперь вопрос об ужесточении меры пресечения будет решаться в суде. Сейчас фигурантам дела DOXA, находящимся под домашним арестом, можно покидать пределы жилища с 08:00 до 10:00, запрещено пользоваться средствами связи и получать посылки.

Журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метёлкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Утром 14 апреля у них дома прошли обыски.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В нём они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах студентам незаконны.

Ранее Мосгорсуд рассмотрел апелляцию журналистки издания DOXA Аллы Гутниковой. Девушка обжаловала запрет определённых действий, который избрал для неё Басманный суд. Теперь ей позволены двухчасовые прогулки.

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