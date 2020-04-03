В Подмосковье выздоровели 13 человек после коронавируса

https://static.news.ru/photo/52b3ec68-75c5-11ea-8dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Врачи медицинского учреждения в Подмосковье сообщили о выписке 13 человек. В больнице пациенты лечились от коронавируса.

Ещё 13 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений, — заявили медики.

На сегодняшний день общее число выздоровевших в Подмосковье достигло 30 человек. Однако эксперты утверждают, что пандемия ещё не достигла своего пика. По оценке ВОЗ, властям удалось её лишь приостановить.

Ранее NEWS.ru информировал, что власти нескольких регионов заявили о смягчении режима самоизоляции в стране.