Оперштаб сообщил о гибели 13 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f8e33eb4-da7d-11ea-9d2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Москве сообщил о гибели 13 пациентов за прошедшие сутки. Всего от заболевания скончались 4 585 человек.

В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сообщение ТАСС.

На сегодняшний день в мире выявлено более 19,6 млн заражённых, более 727 тысяч человек погибли. Выздороветь удалось 11,9 млн пациентов. Россия по-прежнему занимает четвёртое место по числу заражений. На первой строчке США, на второй — Бразилия, а на третьей — Индия.

Как информировал NEWS.ru, за минувшие сутки в российской столице у 689 человек подтвердился COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. Таким образом, общее число выявленных в Москве случаев COVID-19 достигло 247 534.