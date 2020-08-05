Оперштаб: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабильна

https://static.news.ru/photo/f7d06648-d7ab-11ea-bd15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве стабильна. Власти не планируют возвращать жёсткие ограничительные меры, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного роста не ожидается — ситуация стабильна, — сказал источник «Интерфаксу».

По его словам, власти прогнозируют уровень заболеваемости в диапазоне 500–800 случаев в сутки. Такие показатели, отметил собеседник, не являются для Москвы критичными.

5 августа в России выявлено 5204 новых случая коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 139 летальных исходов, полностью выздоровели 7555 человек. С начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 поставили 866 627 пациентам. В 14 490 случаях болезнь закончилась летальным исходом, выздоровели 669 026 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Госдума рассмотрит законопроект о праве россиян на бесплатную вакцинацию по полису ОМС в частных медицинских учреждениях наравне с государственными.