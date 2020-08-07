Оперштаб подсчитал число погибших от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/92572310-d8eb-11ea-85c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Москве подсчитал число погибших за прошедшие сутки. Их оказалось 14 человек. Общее число погибших достигло 4560.

На сегодняшний день в мире выявлено более 19,1 млн заражённых коронавирусом, скончались 715 тысяч пациентов. Выздороветь удалось 11,5 млн. Лидером по числу заражённых остаются США, второе место занимает Бразилия, третью строку — Индия. Россия занимает четвёртое место.

В настоящее время в мире разрабатываются более 200 вакцин от коронавируса. Шесть из них проходят клинические испытания. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, будущая вакцина должна быть доступна всем и стать общественным благом.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против коронавируса, разработанная НИЦ имени Гамалеи, находится на финальном этапе испытаний. В ближайшие дни она уже пройдёт регистрацию. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев. По его словам, первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.