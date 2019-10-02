https://static.news.ru/photo/92861cea-e505-11e9-a51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специальные меры безопасности ко Дню работника уголовного розыска введены приказом МВД по Республике Башкортостан. Документ опубликован в сообществе «Омбудсмен полиции».

Профессиональный праздник оперативники отмечают 5 октября. В этом году он выпадает на субботу, пишет « Ридус ».

Чтобы не допустить «чрезвычайных происшествий», замминистра МВД Андрей Москвитин принял решение ограничить сотрудникам уголовного розыска в регионе на 4 и 5 октября выдачу табельного оружия и служебных автомобилей.

Исключение сделано только для тех, кто будет дежурить в эти дни.

Действующие и бывшие сотрудники в комментариях к сообщению сомневаются в эффективности подобных мер. Они вспоминают, что когда-то сдавали удостоверения перед праздником из-за этих же причин. Кроме того, у многих оперативников есть личное травматическое оружие и транспорт, отмечают комментаторы.

Ранее две жительницы подмосковной Ивантеевки обвинили начальника отдела полиции в избиении. Женщины пришли в отделение, чтобы получить информацию по их заявлению об избиении ребёнка в школе. Однако в результате сами стали жертвами нападения, писал News.ru.