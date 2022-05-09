«Не о войне, а о мире»: сенатор о выступлении Путина на параде Сенатор Цеков: после речи Путина сомнения в правильности военной операции должны развеяться

Президент РФ Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Выступление президента России Владимира Путина на параде, посвящённом 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, является речью «не о войне, а о мире», заявил NEWS.ru член Совета Федерации Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что после заявления лидера сомнения в правильности начала военной спецоперации РФ на Украине «должны развеяться».

Очень чётко объяснена прочная связь между прошлым и настоящим. Мы чтим в этот День Победы память всех тех, кто погиб, защищая наше Отечество. И все те, кто сомневался в правильности того, что мы делаем сегодня (спецоперация России на Украине. — NEWS.ru) — сомнения должны развеяться. Мы действительно защищаем свою Родину. Война была бы всё равно, желание Запада понятно — просто раздавить Россию как государство. Мы им такой возможности не даём, — добавил Цеков.

Россия смогла дать отпор нарастающей агрессии НАТО, заявил Путин в ходе своей речи на параде Победы на Красной площади 9 мая. Он подчеркнул, что спецоперация была единственным правильным решением в сложившейся ситуации. Президент добавил, что ополченцы Донбасса сейчас вместе с армией России ведут бой «на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны».

После окончания парада Победы на Красной площади в Москве Путин по традиции направился в Александровский сад, где возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. Также глава государства возложил цветы на аллее городов-героев.