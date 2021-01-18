Онлайн-конференция на тему домашнего насилия состоится 20 января

https://static.news.ru/photo/dc26c540-5988-11eb-9444-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Всероссийскую конференцию «Дом без насилия» в дистанционном режиме проведёт в среду телеканал «Москва 24».

Мероприятие начнётся в 12:00 20 января и будет состоять из трёх сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Модерировать конференцию будут телеведущий Леонид Закошанский и Маргарита Грачёва. Она тоже стала жертвой домашнего насилия, когда в 2017 году её супруг отрубил ей кисти рук из-за ревности, напоминает пресс-служба телеканала.

В конференции примут участие российские и международные эксперты по защите прав женщин и детей, а также психологи, социологи и медийные персоны.

Домашнее насилие не новая проблема во всем мире. Страдают от него и мужчины, и женщины, и дети, однако последние наиболее сильно подвержены рискам. В России тема домашнего насилия стала обсуждаемой. Но, к сожалению, ситуация меняется медленно, а её реальные масштабы трудно представить, поскольку большинство жертв зачастую боятся обратиться в полицию и признаться, что регулярно подвергаются физическим и психологическим издевательствам, — отмечают организаторы онлайн-конференции.

Отмечается также, что особое внимание к ситуации с домашним насилием привлекла пандемия. Во время самоизоляции в 2020 году случаи обращений по этому вопросу по данным некоторых НКО, выросло в 2,5 раза. Об этом говорила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в мае.

Ранее Минюст признал иностранным агентом центр помощи жертвам насилия, сообщал NEWS.ru.