Онищенко заявил, что маски в России останутся навсегда

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Медицинские маски станут элементом культуры, россияне не откажутся от них никогда. Об этом заявил депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Онищенко напомнил, что ежегодно на территории России начинает расти заболеваемость гриппом, причём в страну приходят разные штаммы, поэтому ношение масок должно быть постоянным.

У нас каждую весну и осень приходит грипп — тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого? — цитирует его РИА Новости.

Онищенко привёл в пример китайцев, корейцев и японцев, которые постоянно ходят в масках. По его мнению, это лучше, чем болеть каждый год.

Вместе с тем Онищенко отметил, что обязательное ношение масок в связи с коронавирусом будет связано с темпами вакцинации в стране. Он считает их недостаточными.

Ранее он заявил, что доля привитых от коронавирусной инфекции россиян по-прежнему остаётся крайне низкой. Необходимо как можно скорее провакцинировать в десять раз больше людей, чем уже получили прививки, и довести количество вакцинированных до 70 млн человек, писал NEWS.ru.