Онищенко назвал ношение перчаток в магазине необязательным

https://static.news.ru/photo/6cf61fb6-977f-11ea-a5bb-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При походе в ближайший магазин можно обойтись без перчаток, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы заявил, что перчатки необходимы только при поездке на общественном транспорте. Если вам нужно сходить в магазин, который находится рядом с вашим домом, то можно обойтись антибактериальными салфетками или антисептиком. Этими средствами защиты нужно протирать ручки дверей, кнопки домофона, а также тележки.

Если вы едете на работу в автобусе или троллейбусе, потом спускаетесь по эскалатору в метро, потом едете в вагоне — тут перчатки бы не помешали, конечно, — отметил Онищенко в интервью KP.ru.

Он также напомнил, как правильно снимать перчатки. По его словам, их нужно вывернуть так, чтобы они образовали комок.

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн выразил уверенность, что заразиться коронавирусом можно даже через пачку чипсов.