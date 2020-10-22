Онищенко увидел признаки гибридной войны в ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4498f52e-143f-11eb-82d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация вокруг коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «имеет все признаки гибридной войны», считает депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. По его словам, летальность при гриппе выше, чем при COVID-19.

XXI век — это век гибридных войн. Всё, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны... Летальность (при коронавирусе. — NEWS.ru) 2,77%, при гриппе она выше, но у гриппа отсроченная летальность, — рассказал парламентарий в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что грипп является самой опасной инфекцией. Онищенко надеется, что общее собрание Российской академии наук (РАН) предоставит экспертную оценку ситуации с COVID-19, а специальные органы в том числе проанализируют «информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня».

Политик не стал опровергать версию об искусственном происхождении COVID-19. По словам депутата Госдумы, ещё в 2013 году учёные из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрёл новых свойств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинская маска может уберечь от COVID-19, коронавирусом реально заразиться вновь, болезнь может закончиться летальным исходом даже у молодых людей с хроническими заболеваниями. Так Геннадий Онищенко прокомментировал основные мифы о COVID-19. Он подчеркнул, что многоразовые маски нужно регулярно стирать и гладить, а одноразовые — использовать не более двух часов.