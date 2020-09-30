Онищенко раскритиковал решение о двухнедельных каникулах

https://static.news.ru/photo/eef70864-03e9-11eb-ae88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двухнедельные школьные каникулы, объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным, — очень жёсткое решение. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, эффективнее было бы перевести детей на дистанционное обучение.

Объявлено как каникулы, не как удалённое обучение, хотя Москва могла вполне с этой задачей справиться. Причём это не игра была бы, а настоящая удалёнка. Но тем не менее мы отправляем их на каникулы, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Онищенко.

Он пояснил, что на удалённом обучении за школьниками хотя бы дистанционно, но следили педагоги. А сейчас многие дети без присмотра окажутся на улице и никто не будет знать, чем они заняты. Онищенко подчеркнул, что потом ещё школьникам предстоит догонять программу.

Мы будем навёрстывать дополнительными уроками, скомканный программами, потому что по времени стандарт рассчитывается на усвояемость детей, на их физиологические возможности. То есть мы будем это навёрстывать, что скажется на здоровье детей в последующем, — считает депутат.

Кроме того, принятое решение, по мнению Онищенко, — это лишь перестановка акцентов, которая отдаляет людей от главного — принятия ответственности за своё здоровье.

Как писал NEWS.ru, учитель литературы столичной школы № 1516, доктор филологических наук Алексей Фёдоров рассказал, что в связи с увеличенными каникулами придётся уплотнять материал школьной программы, часть отдавать на самостоятельное изучение, учиться по субботам или даже во время летних каникул. Но это, по его словам, всё же лучше дистанционного обучения. Педагог считает, что больше всего проблем в этом году будет у девятиклассников и одиннадцатиклассников, единственный выход для них — репетиторы.

Учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Москвы. Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы.