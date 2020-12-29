Онищенко придумал оправдание для находившегося в храме без маски депутата

https://static.news.ru/photo/debb0aa8-4a7b-11eb-aeb7-fa163e074e61_660.jpg Александр Ильтяков Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Александр Ильтяков был замечен на богослужении в курганском храме Александра Невского без средств индивидуальной защиты. На это обратили внимание местные жители.

По мнению бывшего главного санврача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, его коллега мог не надевать маску в храме, только если он уже переболел или вакцинировался.

Как рассказал Онищенко «Газете.Ru», выполнять эпидтребования необходимо в любом замкнутом помещении. Для храма, кинотеатра, зала заседаний они одинаковые.

Поэтому в данном случае единственное обоснованное оправдание могло быть одно, что он привит или переболел и у него высокий титр антител, — отметил он.

Кроме того, если это «волновало других молящихся, наверное, это тоже нужно было учитывать, выбирая такую форму поведения», считает бывший санитарный врач.

Сам Ильтяков своё поведение объяснил тем, что «соблюдал социальную дистанцию, дышал ладаном и, главное, пребывал в истинной молитве».

Ранее в городе Чистополе сотрудники правопорядка протащили по снегу беременную женщину и её спутника из-за отсутствия масок. Изначально полицейские собирались задержать молодых людей, однако те оказали сопротивление. Инцидент произошёл возле продуктового магазина. На защиту женщины встали местные жители, которые потребовали отпустить пару. Действия полицейских также осудили пользователи социальных сетей, писал NEWS.ru.