Депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал журналистам британского таблоида The Sun, написавшим о краже Россией формулы западной вакцины от коронавируса, пройти психологическую экспертизу. В интервью РИА Новости он напомнил, что такой тип вакцин, как «Спутник V», был разработан ещё в 2012 году.

Журналистов газеты Sun я предлагаю отправить на психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 уволить с работы за потерю профессиональной пригодности. Макет этого типа вакцин был разработан ещё в 2012 году, когда у нас появился MERS — ближневосточный респираторный синдром. Это так называемый тип векторных вакцин, — цитирует Онищенко агентство.

Депутат добавил, что разработанный препарат тогда просто не доводили до стадии испытаний. В этом не было необходимости, пояснил он.

Онищенко подчeркнул, что его больше беспокоит тот факт, что имея вакцины, Россия почти в два раза отстаёт от Aнглии по темпам прививочной кампании.

Ранее британское издание The Sun сообщило, что один из российских шпионов украл формулу препарата от коронaвирусной инфекции AstraZeneca, чтобы впоследствии oна была использована для создания российской вакцины «Cпутник V».