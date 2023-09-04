Онищенко оценил вспышку «болезни легионеров» в Польше Онищенко: США могут обвинить РФ в причинах вспышки «болезни легионеров» в Польше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Причиной вспышки «болезни легионеров» в Польше может быть преднамеренное использование США оружия массового поражения, аналогичная вспышка произошла и в Харькове, заявил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. По его мнению, конечной целью Вашингтона является обвинение Москвы в применении биологического оружия.

В Харьковской области среди военнослужащих тоже регистрируется заболеваемость, правда там цифры не вызывают доверия. Связать эти две вспышки можно только одним - не эпидемиологической закономерностью, а тем, что было преднамеренное применение (оружия массового уничтожения), — сказал Онищенко.

Первый случай легионеллеза был выявлен в Жешуве 17 августа. К настоящему времени в больницах находятся 157 заболевших. Согласно данным городских властей, источником инфекции стала городская система водоснабжения.

Легионеллез представляет собой острое инфекционное заболевание. Впервые он был выявлен на американской военной базе в Филадельфии во время съезда Американского легиона в июле 1976 года. С этим связано название заболевания. Легионеллез сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Группы риска для легионеллы — люди старше 50 лет, чаще мужчины. Летальность составляет 10%.