Онищенко оценил слова болгарского министра о тысячах жертв вакцинации
Сергей Попов
Сергей Попов
14:42, 29 июля 2021
Фото: Lin Hao/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS
Читайте нас в Google Новости
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацарова о том, что в его стране тысячи людей погибли из-за ошибки при вакцинации от COVID. Он назвал чиновника провокатором, а его высказывание — некорректным по отношению к вакцинации вообще.
То, как это подаётся, это вредит в целом вакцинации. Это очередной этап информационно-террористической атаки, — цитирует депутата Life.
Онищенко отметил, что организационные моменты необходимо анализировать, но с подобными высказываниями следует быть осторожными. Иначе есть риск дискредитировать работу по вакцинации населения не только в Болгарии, но и во всём мире.
Ранее Кацаров заявил, что в Болгарии жертвами ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стали 10 тысяч человек. Подавляющее большинство из них (около 80%) — пожилые люди. Чиновник пояснил, что правительство не предусмотрело в программе вакцинации приоритет для людей из группы риска. Кроме того, из существующих в мире вакцин было отдано предпочтение AstraZeneca, с поставками которой возникли проблемы.