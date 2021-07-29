Онищенко оценил слова болгарского министра о тысячах жертв вакцинации

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацарова о том, что в его стране тысячи людей погибли из-за ошибки при вакцинации от COVID. Он назвал чиновника провокатором, а его высказывание — некорректным по отношению к вакцинации вообще.

То, как это подаётся, это вредит в целом вакцинации. Это очередной этап информационно-террористической атаки, — цитирует депутата Life.

Онищенко отметил, что организационные моменты необходимо анализировать, но с подобными высказываниями следует быть осторожными. Иначе есть риск дискредитировать работу по вакцинации населения не только в Болгарии, но и во всём мире.

Ранее Кацаров заявил, что в Болгарии жертвами ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стали 10 тысяч человек. Подавляющее большинство из них (около 80%) — пожилые люди. Чиновник пояснил, что правительство не предусмотрело в программе вакцинации приоритет для людей из группы риска. Кроме того, из существующих в мире вакцин было отдано предпочтение AstraZeneca, с поставками которой возникли проблемы.