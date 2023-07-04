Онищенко оценил идею окрашивать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем Онищенко: окрашивание метанола не решит проблему продажи суррогатного алкоголя

Окрашивание метанола не решит проблему суррогатного алкоголя, заявил бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что в первую очередь необходимо наводить порядок на рынке спиртосодержащей продукции. По его словам, следует уменьшить объемы производства метанола, а также этилового спирта.

Самое главное, но почему-то об этом никто не хочет говорить, навести порядок на рынке производства спиртов. Можно не закрывать заводы, можно объемы производства уменьшить. Да, надо красить, попытаться снова. <...> Понимаете, вот эта простота предлагаемых решений опасна. Остается ощущение: вот порядок наведем, покрасим, и все — пусть пьют дальше всласть, — подчеркнул Онищенко.

По словам эпидемиолога, важно решать проблему системно. Онищенко уточнил, что необходимо изучать зарубежный опыт, ориентироваться на постановления правительства. По мнению врача, регулированием производства должно заниматься государство.

Онищенко также напомнил, что в СССР уже был опыт окрашивания метанола. Он рассказал, что для этого подбирались специальная рецептура. Эпидемиолог уточнил, что некоторые граждане все равно не будут обращать на это внимание и продолжат пытаться обходить запрет.

Лобби снимать с повестки не надо, но есть и другие обстоятельства, которые эффекта особого не дадут. Потому что обойти это можно, и наши люди, особенно социально сниженные, это хорошо обходят, — отметил врач.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее призвал создать в стране ведомство, отвечающее за качество спиртного, а не только за лицензирование. Таким образом он прокомментировал идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко обложить акцизом весь производящийся в РФ этанол.