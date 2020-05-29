Онищенко назвал самое «недооценённое» место по опасности подхватить вирус

https://static.news.ru/photo/a9d9eb88-a17f-11ea-b768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом, человек должен надевать маску и перчатки не при выходе на улицу, а когда только переступает порог своей квартиры, убеждён первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Подъезд — самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий. Сейчас наконец-то наступили солнечные дни, но наши подъезды спроектированы так, что инсоляции там почти нет. А значит, и вирус может сохраняться дольше, — заявил «Парламентской газете» Онищенко.

Он уточнил, что подхватить вирус в подъезде можно через перила, кнопки лифта, домофона или встретив заражённого соседа на лестнице.

Как писал NEWS.ru, Геннадий Онищенко заявил, что одноразовые маски эффективны только два часа. В связи с этим россиянин за восьмичасовой рабочий день должен сменить шесть средств индивидуальной защиты. Одна из масок нужна на дорогу из дома, ещё одна — на обратный путь. В связи с этим он предложил обеспечить людей масками, так как они сейчас стоят по 50 рублей.