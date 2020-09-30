Онищенко назвал бесполезный метод борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/db37b484-0355-11eb-b64b-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что новые ограничительные меры могут нанести больше вреда, чем пользы.

Вот эти разглагольствования: давайте закроем опять страну, посадим по домам — и никто ничего не будет соблюдать. И результат будет ещё худший, — отметил депутат.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 связан с сезонным подъёмом. Он призвал россиян соблюдать противоэпидемические правила, передаёт НСН.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре допускают, что власти вновь могут прибегнуть к введению жёстких ограничений для граждан из-за второй волны распространения коронавируса в России.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразился ещё 8481 житель страны. Клинических проявлений при этом не было у 25,6% новых пациентов. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 176 286 случаев опасного заболевания. Жертвами COVID-19 стали 20 722 человека. 177 из них погибли за истекшие 24 часа.