Онищенко придумал замену картофелю фри в меню преемника «Макдоналдса» Онищенко предложил заменить картофель фри во «Вкусно — и точка» на блюда из круп и овощей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru предложил не возвращать в меню ресторанов «Вкусно — и точка» картофель фри. Он отметил, что популярное лакомство реально заменить на блюда из круп и овощей. Таким образом он прокомментировал заявление пресс-службы сети, что в открытых ресторанах до осени не будет картофеля фри, это связано с неурожаем сортов картофеля, который используется для производства картошки фри.

Крупами надо заменить [картошку фри]. А картошку фри вообще убрать, она вредная. Все, что делается во фритюре, во-первых, детям нельзя есть, а они у нас как раз и подсели на этот а-ля «Макдоналдс». Надо убирать, и все. Нужно отказываться от обжарки, надо менять гарниры, делать их на пару, с овощами, сезонность у овощей очень высокая. Теоретически можно круглый год есть овощи, но по разным ценам и не всем. Поэтому на крупы надо уходить, — добавил Онищенко.

Ранее стало известно, что в части вновь открытых ресторанов «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри, также может быть недоступен картофель по-деревенски. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании, это связано с неурожаем сортов картофеля, который используется для производства картошки фри, в полном объеме картошка появится в меню осенью 2022 года, когда будет собран новый урожай. Аналогичные сложности ожидают и других игроков рынка.

До этого сообщалось, что картофель фри в большой и средней упаковке, а также картошку по-деревенски перестали продавать в сети быстрого питания KFC, включая мобильное приложение. Администратор одной из точек ресторана подтвердила приостановку продажи картофеля, но не смогла ответить, с чем именно связано неполное меню.