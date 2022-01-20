Онищенко дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

«Омикрон»-штамм вполне может оказаться завершающий мутацией, и в мае пандемия может закончиться. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, добавив, что необходимость прививаться и ревакцинироваться сохраняется. Его слова передаёт ТАСС.

В мае можно закончить всё, всё закончить, привейтесь. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление, — цитирует его агентство.

Ранее Онищенко заявил, что российская вакцина от коронавируса эффективна против «омикрон»-штамма на 70%. По его словам, вывод был сделан на основании показанных результатов в ходе исследований, во время которых отечественная вакцина показала достойный результат. Однако он не стал уточнять название вакцины.

Ранее Онищенко объяснил, почему отличается заболеваемость коронавирусом в США и России. Он сказал, что показатели по числу заражённых COVID-19 в России ниже, чем в Штатах и в Европе, из-за лёгкости течения заболевания. Специалист пояснил, что при штамме «омикрон» течение болезни более щадящее, чем при предыдущих вариантах вируса. Высокие цифры по заболеваемости в США он объяснил тем, что «омикрон» попал за океан раньше.