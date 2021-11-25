Полсотни за уголь: «Листвяжная» стала лидером по жертвам за десять лет

Утром 25 ноября в шахте «Листвяжной» в Кемеровской области произошла авария. Под землёй находились 287 человек. Поздно вечером власти сообщили о 52 погибших, включая шестерых горноспасателей. Пострадали десятки людей. Первоначально судьбу около 40 горняков из забоя не удалось выяснить, но их поиски вскоре остановили из-за опасной концентрации газа. Власти пообещали разобраться в ситуации, однако собеседники NEWS.ru уверены, что регион погряз в теневых связях чиновников и угольного бизнеса, схема реагирования на такие аварии уже отработана, поэтому шахтёры годами продолжают рисковать жизнью. О нарушениях условий труда и техники безопасности ради добычи угля не раз заявлялось во время расследования трагических ЧП на других шахтах Кузбасса.

Цена жизни

Шахтёр Сергей давно стал обращать внимание на загазованность шахты, где он работает. Мужчина рассказывал об этом жене, но не жаловался начальству или в проверяющие органы, потому что боялся остаться без денег. В месяц он получал 80-90 тысяч рублей — зарплату выплачивали без задержек в строго установленные дни.

В день аварии Сергей не успел спуститься вглубь шахты: когда он прошёл 500 метров, его отбросило взрывной волной. Он смог сам выбраться с места аварии, а потом позвонил жене с телефона врача, просто чтобы сообщить, что жив. Ему повезло.

Я сначала не поняла, что произошло, а он сказал «шахта взорвалась». До этого он говорил, что в шахте большая загазованность, а работать надо, гоняют их работать. <...> А кто будет жаловаться? <...> Говорят, людей пугали, мол не нравится — увольняйся, за воротами 100 человек на твоё место. Вы понимаете, у всех ипотеки, кредиты, дети, — рассказала NEWS.ru жена Сергея.

По данным Кемеровстата, в 2019 году на работах, связанных с добычей угля, трудились 106 тысяч человек — 8,9% от всех занятых в регионе. Средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых в тот де год немногим превышала 62 тысячи рублей. В 2021 году, по подсчётам hh.ru, кузбасские шахтёры в среднем получают уже 79,8 тысячи рублей в месяц.

Бывшая главный редактор «Новостей Киселёвска» (Кемеровская область) Наталья Зубкова, которая уехала из России, опасаясь мести за свою деятельность, считает, что такие аварии как на «Листвяжной» стали в России в порядке вещей, так как «сращение угольного бизнеса и власти настолько плотное и тесное, что никакие надзорные органы не выполняют свои функции». И если даже проводятся проверки, то безопасность людей в итоге не обеспечивается.

28.10.2004, Россия, Кемеровская область. 28 октября. В результате аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области погибли 13 горняков. Причиной аварии, которая произошла на глубине около 600 метров, могло стать обрушение породы. Анатолий Кузярин/ТАСС

Есть превышение по метану, шахтёры жалуются, что чувствуют запах газа, их отправляют работать. Это нормальная, обыденная ситуация для угольной промышленности в России. Почему? А потому что угольщикам очень нужны деньги. Им нужны доллары, евро, и им глубоко сиренево на то, что, по сути, шахтёры на его предприятиях идут на работу как скот на убой, — подчеркнула она.

Угольщики в России экономят на безопасности, уверена недавняя жительница Кузбасса, при этом пострадавшим горнякам добиться справедливости в судах невозможно. По словам журналистки, «ни одна больница, ни одно лечебное учреждение, ни одна лаборатория в Кузбассе никогда не даст заключение, которое может повредить представителям угольной промышленности».

Технологии прошлого века

Источник NEWS.ru близкий к руководству Кемеровской области рассказал, что технологически процесс добычи угля в российских шахтах не сильно изменился с прошлого века. По его словам, особенность труда горняков — постоянная угроза не вернуться из забоя. Кроме того, шахтёры-угольщики чаще остальных подвержены заболеваниям органов дыхания, связанным с вдыханием угольной пыли. Длительное воздействие вредных веществ вызывает тяжёлые болезни.

Шахтёры гробят своё здоровье: у многих заболевания лёгочного аппарата, сердца из-за того, что они этой пылью дышат. Раньше чаще такие взрывы происходили, в последние годы трагедий удавалось избежать, — подчеркнул он.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Наталья Зубкова также указывает, что горняки в шахтах трудятся в тяжелейших условиях и могут попасть в ситуацию когда, «у заживо закопанного в гробу больше места». В ограниченном пространстве под землей люди испытывают недостаток кислорода, а также страдают от высоких температур. Владельцы добывающих предприятий могли бы модернизировать системы шахт, указывает журналистка, чтобы улучшить условия, тем самым обезопасив сотрудников, но «экономят на всём».

Шахтёры — камикадзе, смертники. Любое предприятие в условиях России, когда коррупционная схема обкатана, хорошо работает, когда чиновники Ростехнадзора, Росприроднадзора и Роспотребнадзора закрывают глаза на нарушения, — сказала собеседница NEWS.ru.

Однако у председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) Ивана Мохначука иное мнение. Он назвал бредом заявления о том, что шахтёры идут на смерть. «Листвяжная» — одна из лучших шахт в России с современным оборудованием, где работники получают спецодежду со средствами индивидуальной защиты, а горные процессы на ней автоматизированы, сообщил NEWS.ru профсоюзный лидер.

Произойти может всё. Вот вы идёте по улице, а вам кирпич на голову упал или выскочил идиот на машине на встречку и сбил людей. А причины проникновения углекислого газа... Исследованиями пока никто не занимался, — отметил Иван Мохначук.

Схема отработана

11 лет назад, 8 и 9 мая 2010 года в кузбасской шахте «Распадская» произошло два взрыва метана. В момент первого взрыва под землёй находились 359 человек, 276 из которых вывели на поверхность. После этого в шахту спустились спасатели — 54 человека, а затем произошёл второй взрыв, разрушивший наземные сооружения шахты. Тогда 91 человек погиб, а тела ещё 11 так и не были найдены. Трагедия на «Распадской» — одна из самых массовых по числу жертв среди горняков за всю историю России.

Чуть ранее, в 2007-м на «Ульяновской» (ныне "Усковская") погибли 110 человек. Как рассказывали в СК, в шахте была система контроля концентрации метана, но в нее намеренно вносили неисправности, чтобы добывать больше угля. Еще на 10 лет раньше, в уже далеком 1997 году, взрыв на шахте «Зыряновская» во время пересменки горняков из-за нарушения техники безопасности унес 67 жизней. ЧП на "Листвяжной" стало четвертым по числу жертв за все постсоветское время. Все эти аварии произошли в Кузбассе.

12.05.2010., Россия. Кемеровская область. 12 мая. Работы по ликвидации последствий аварии на шахте «Распадская», в результате которой погибли люди Александр Колбасов/ТАСС

Близкий к руководству Кемеровской источник в разговоре с NEWS.ru с прискорбием признал, что схема работы в таких случаях «отработана»: семьям погибших «по традиции» выплатят по миллиону рублей «и, может, квартиры дадут». Такую же мысль высказала и Наталья Зубкова. Экономически действительно получается выгоднее заплатить компенсации, чем модернизировать шахты.

Всегда один и тот же сценарий. Мы даём родным деньги, в лучшем случае 3 млн рублей. Даже если оставшихся достанут живыми, им дешевле выплатить по 3 млн семьям 40 погибших, чем вкладываться по всем нормам в безопасность. Это дешевле, чем остановить шахту на сутки, чтобы её проветрить от метана. <...> Вся жизнь человека в Кузбассе зависит от экономической выгоды для владельцев угольных предприятий, для представителей власти и для всех остальных, — подчеркнула журналистка.

Так получилось

«Листвяжная» в собственности у компании «СДС-Уголь» — одной из крупнейших по объёмам добычи организаций этого профиля. Как писал NEWS.ru, «СДС-Уголь» входит в холдинг «Сибирский деловой союз», объединяющий, помимо угольных разрезов, машиностроительные заводы, предприятия по производству азотных удобрений, строительные, сельскохозяйственные, ликёро-водочные, энергетические и торговые компании, а также СМИ в Кемеровской области и Алтайском крае. Управляет холдингом долларовый миллионер по версии Forbes Михаил Федяев .

По информации Readovka, компания пользуется благосклонностью местных властей, потому что вкладывается в региональную экономику. Так, по данным журналистов, предыдущий губернатор Кемеровской области Аман Тулеев передавал СДС обанкротившиеся предприятия, в том числе «Прокопьевскуголь», который власти продали за $1. Более того, нынешний гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев три года назад стал внештатным советником действующего кузбасского губернатора Сергея Цивилева.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Близкий к региональному руководству источник подтвердил NEWS.ru, что владелец СДС Федяев «давно в истеблишменте», поэтому его не станут «вытаскивать в качестве виновника». Собеседник уверен, что «внутри элиты придут к выводу, что это было трагическое стечение обстоятельств» и тогда уголовные дела ждут, например, инженеров шахт, которые занимаются системой воздухообмена.