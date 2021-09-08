ОНФ попросил главу Минздрава запретить врачам выписывать БАДы

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку и координатор бюро расследований ОНФ Антон Гетта направил предложение в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой запретить врачам выписывать пациентам БАДы. Также он предложил штрафовать за это докторов на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, пишут «Известия».

Своё предложение Гетта аргументировал исследованием ОНФ, которое доказывает, что медики навязывают населению БАДы, хотя их эффективность при лечении болезней не доказана.

Опрос пациентов показал: в 30% случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку, — говорится в обращении депутата.

Также Гетта считает, что запрет позволит расширить действие нормы КоАП по нарушению порядка назначения и выписывания лекарств, что даст возможность накладывать штрафы на врачей. Предложение ОНФ поддержали представители организации «Лига пациентов», которые отметили, что БАДы не проходят клинические испытания, поэтому последствия от их приёма непрогнозируемы.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавирусной инфекции оказалась для некоторых золотой жилой. В частности, коммерческие медицинские центры заметно нарастили прибыль во время эпидемии — количество обращений россиян к ним увеличилось.