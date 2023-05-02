KP.RU: родственники Зайцева до сих пор не забрали его тело из морга Экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева Головин заявил, что тело модельера не забрали из морга

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Дизайнер Егор Зайцев сын Вячеслава Зайцева

Родственники модельера Вячеслава Зайцева не забрали тело модельера из морга, никто из них не занимается похоронами, рассказал экс-директор Дома Моды Николай Головин. В разговоре с KP.RU он заявил, что сын дизайнера Егор Зайцев ждал смерти отца, для него произошедшее стало праздником.

У сына праздник, понимаете? Второй день уже. Он ждал этого. <...> Похоронами никто не занимается, никто. Тело Вячеслава Михайловича по-прежнему находится в морге. Вот так, — рассказал Головин.

По словам бывшего директора, он лично занимается вопросом похорон. Головин планирует обратиться за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину. Он также отметил, что помощники, которые вели аккаунты Зайцева в социальных сетях и водили его на мероприятия, просто наживались на модельере. Головин рассказал, что последние годы дизайнер «жил в аду». Он пояснил, что даже обращался в правоохранительные органы, чтобы защитить Зайцева, но там ему отказали.

Он был брошен семьей, сам карабкался, как мог, при такой тяжелой болезни. Никто на его звонки даже не отвечал — ни внучка, ни сын. Он жил один в своем доме, разве что парень Олег у него был помощником, — поделился Головин.

Он также отметил, что помощник Зайцева вызывал скорую помощь, отвез его в больницу, а сейчас вместе с экс-директором занимается вопросом похорон. Сын модельера на звонки прессы не отвечает и ситуацию не комментирует.

30 апреля Зайцев пожаловался на острую боль. Его доставили из дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где модельер жил с 2000 года, в больницу города Щелково. В медучреждении врачи зафиксировали у него кровотечение в желудке, сделали компьютерную томографию и экстренно отправили в реанимацию. В 18:00 сердце Зайцева остановилось.