«Он на своём месте»: Лукьяненко оценил идею заменить Деда Мороза на Гринча

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил NEWS.ru, что главных новогодних волшебников — Деда Мороза, Снегурочку и Санта-Клауса — не надо ни на кого менять, особенно на персонажа книги Доктора Сьюза (Теодора Гайсела) «Как Гринч украл Рождество» — пещерное зелёное существо по имени Гринч.

Не вижу, честно говоря, необходимости их на кого-либо менять. Герои вполне на своём месте. Гринч совершенно другой персонаж с другой функцией. В какой-то мере взаимозаменяем Дед Мороз и Санта-Клаус. Не более того. Остальные — Морозко, Гринч — это всё другие персонажи с другими сказочными функциями, — отметил Лукьяненко.

В середине декабря группа Дедов Морозов в Москве устроила массовую драку, об этом сообщили пользователи в соцсетях. Причина, по которой актёры устроили потасовку, на данный момент неизвестна. На опубликованном видео хорошо видны восемь человек в костюмах Дедов Морозов, которые на входе в торговый центр наносят друг другу серьёзные удары. Один из новогодних персонажей оказался на земле, но и там его продолжил бить коллега. Два других Деда Мороза также устроили спарринг. Из-за чего началась драка, не сообщается.

Ранее наказать юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева за распространение «фейкового иска» к Деду Морозу из-за недополученных подарков призвала его коллега Эльнара Троицкая. Жалоба направлена в УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, в Куйбышевский районный суд и прокуратуру Санкт-Петербурга.