Омский врач опроверг введение Навальному атропина в скорой помощи

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что атропин Алексею Навальному ввели только после госпитализации.

По словам врача, препарат вводили оппозиционеру не в скорой помощи, а уже в реанимации и по другим показаниям и в иных дозировках.

Утверждение Навального о том, что ему с самого начала — ещё бригадой скорой помощи, снявшей его с самолёта, — вводился атропин — неправда, — цитирует РИА Новости слова Сабаева.

Слова Сабаева также подтвердил и медбрат скорой помощи Артём Чернявский. Как он заявил, атропин на догоспитальном этапе Навальному не вводился, поскольку его состояние с первых минут было расценено как кома неясного генеза, что «не является показанием для введения данного препарата».

Ранее Александр Сабаев рассказал, что сначала схема терапии Навального была построена на подозрении на отравление. Его отправили на ИВЛ, ввели в искусственную кому и ввели атропин. Также, по словам врача, гипотезы с отравлением придерживалась и бригада скорой помощи в Омске. Но позже, как рассказал медик, пришли результаты анализов, указывающие на то, что отравление не является причиной состояния пациента, писал NEWS.ru.

Навальный потерял сознание 20 августа в самолёте. Медики считают, что у него было нарушение обмена веществ, которое изменило уровень сахара в крови. Позже его перевезли в немецкую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навальный был отравлен ядами из группы «Новичок».